Судді у справі про вбивство журналіста Сергієнка повідомили про підозру

Фото: Василь Сергієнко (detector.media)

Суддя розголосила відомості кримінального провадження

Судді Городищенківського райсуду Черкаської області Людмилі Синиці повідомили про підозру у справі щодо викрадення та вбивства у 2014 році журналіста та учасника Євромайдану Василя Сергієнка. Вона розголосила відомості кримінального провадження.

Про це повідомляє hromadske.

Джерела видання в Офісі генпрокурора стверджують, що під час одного з судових засідань у цій справі суддя Синиця розголосила відомості іншого кримінального провадження, що не було предметом її розгляду.

Слідчі вважають, що таки діями суддя перешкодила правоохоронцям у розкритті злочину.

Нагадаємо, одного з лідерів Революції гідності в місті Корсунь-Шевченківський і журналіста Василя Сергієнка вбили в квітні 2014 року. Його викрали з двору власного будинку, а на наступний день тіло знайшли в лісі в 15 кілометрах від міста зі слідами тортур.

Навесні 2017 року були затримані підозрюваний і організатор вбивства журналіста Сергієнко.

РБК-Україна писало, що взимку 2020 року Офіс генерального прокурора направив до суду обвинувальний акт у справі про вбивство журналіста Василя Сергієнка.