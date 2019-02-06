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Судовий процес по справі екс-ватажка "ДНР" Безлера незабаром має розпочатись, - Луценко

Новини » Політика    06.02.2019 - 19:46
Судовий процес по справі екс-ватажка "ДНР" Безлера незабаром має розпочатись, - Луценко
Фото: Ігор Безлер (facebook com Vyacheslav Abroskin)

За словами генпрокурора, Безлер фактично розпочав військові дії

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що скоро має розпочатись судовий процес щодо злочинів колишнього ватажка "ДНР" Ігоря Безлера. Про це він на засіданні комітету Верховної Ради з питань забезпечення правоохоронної діяльності, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За його словами, Безлер фактично розпочав військові дії.

"Я переконаний, що найближчим часом ми маємо розпочати відкритий судовий процес в Славянську - нехай навіть заочний. І Україна, світ має пам’ятати, хто і за що воює", - зазначив генпрокурор.

Відзначимо, за даними Служби безпеки України Ігор Безлер -  диверсант з ГРУ, який керував захопленням будівлі СБУ в Донецьку і захопленням райвідділу МВС України в місті Горлівка в ході протестів на південному сході України навесні 2014 року.

31 жовтня 2014 року прокуратура України висунула йому офіційні звинувачення у викраденні та утриманні людей проти їхньої волі, катування і умисному вбивстві.

Нагадаємо, Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області продовжив арешт громадянину Бразилії Рафаелю Лусваргі, який воював на боці бойовиків "Донецької народної республіки".

4 травня 2018 року праворадикали з організації С14 затримали бразильця в Києві і привели в СБУ. 7 травня бойовика взяли під варту. Лусваргі з вересня 2014 року по травень 2015 року перебував у складі підрозділу "ДНР" "Вікінг" і виконував функції керуючого ротою, інструктора і розвідника, а також брав участь в бойових діях в Донецькій області.

 

Працівниця виправної колонії "ДНР" добровільно здалася поліцейським  Суд продовжив арешт бразильському бойовику "ДНР" Лусваргі
Новини України ДонецькЮрій ЛуценкоДНРдержзрада
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