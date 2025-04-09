Судья приказал администрации Трампа возобновить допуск журналистов AP в Белый дом

Во вторник федеральный судья приказал администрации Трампа возобновить доступ новостному агентству Associated Press к мероприятиям Белого дома.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.
Как пишет СМИ, окружной судья США Тревор Макфадден, назначенный Трампом, приказал администрации "поставить AP в равные условия с другими изданиями, находящимися в схожем положении, несмотря на использование нежелательной терминологии".
Речь о том, что AP в своих публикациях отказалось упоминать Мексиканский залив "Американским" после того, как президент США Дональд Трамп переименовал его в январе. В связи с этим для издания исключили возможность освещать мероприятия Белого дома. Агентство в свою очередь подало в феврале иск.
По словам представителя Associated Press Лорен Истон, агентство новостей "удовлетворено решением суда".
"Сегодняшнее решение подтверждает фундаментальное право прессы и общественности свободно высказываться без правительственных репресси. Эта свобода гарантирована всем американцам Конституцией США", говорится в заявлении.
В своем постановлении судья отклонил довод администрации о том, что запрос AP на предоставление доступа СМИ к таким мероприятиям является "требованием предоставления особого статуса".
"Это не то, чего про AP, и это не то, что постановил суд все, чего хочет AP, и все, что они получает - это равные условия" - написал Макфадден.
Судья также пояснил, что означает его решение. В частности, согласно Первой поправкой Конституции США, если правительство открывает двери для некоторых журналистов в Овальный кабинет, Восточную комнату или другое место - после оно не может закрыть эти двери для других журналистом из-за точек зрения.
Он также сообщил, что действие указа приостановлено до воскресенья, чтобы у администрации Трампа была возможность обратиться в апелляционный суд.
"Ответчики могут придерживаться своей излюбленной тактики ведения судебного разбирательства, но суд должен рассмотреть по существу запрашиваемую помощь, " заявил Макфадден.
Напомним, в марте месяце президента США Дональд Трамп подписал указ, который сокращает семь федеральных агентств. Среди них было Агенство по глобальным медиа, которое управляло такими изданиями как "Радио Свобода" и "Голос Америки". Поскольку правительство США прекратило финансирование, сотрудников отправили в вынужденные отпуска.
Однако СМИ подали в суд на администрацию Трампа. В конце прошлого месяца суд временно запретил закрывать "Радио Свободная Европа" и "Радио Свобода". Судья посчитал, что, вероятно, было нарушено законодательство.
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