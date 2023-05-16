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Судьи Верховного суда выразили недоверие Князеву

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Вторник 16 мая 2023 14:44
Судьи Верховного суда выразили недоверие Князеву Фото: Всеволод Князев (pravo.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

На пленуме Верховного суда выразили недоверия главе суда Всеволоду Князеву, которого задержали на взятке в размере 2,7 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Пленума Верховного суда.

Так, секретарь пленума суда Дмитрий Луспеник отметил, что инициативная группа предложила подписаться в представлении о выражении недоверия Князеву.

Представление подписали 138 судей из 142 присутствующих.

Теперь выберут организационный комитет, который определит главу оргкомитета и продолжит дальнейшее заседание пленума.

Напомним, правоохранители разоблачили коррупционную схему, в которой участвовало руководство Верховного суда. В частности, на взятке в 2,7 млн долларов поймали главу Верховного суда Украины Всеволода Князева.

Сегодня в САП подтвердили задержание Князева, ему готовят подозрение.

Подробнее о резонансном деле читайте в материале РБК-Украина.

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