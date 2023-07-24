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В Судане разбился самолет: есть погибшие и раненые

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Понедельник 24 июля 2023 01:20
В Судане разбился самолет: есть погибшие и раненые Фото: в Судане разбился самолет (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Судане разбился гражданский самолет производства концерна "Антонов", в результате аварии погибло по меньшей мере 9 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al-Hadath.

Сообщается, что среди погибших было 4 солдата армии Судана. Катастрофа произошла в аэропорту Порт-Судана. Власти отмечают, что самолет разбился из-за технической неисправности при взлете.

Также известно, что в крушении самолета выжил ребенок, получив небольшие травмы. Примечательно, что аэропорт Порт-Судана на востоке Судана не пострадал от войны, которая идет с 15 апреля между армией и Силами оперативной поддержки.

Как сообщил корреспондент телеканала "Аль-Арабия", пострадавшие в аварии были переведены в больницу Порт-Судана для лечения. По предварительным данным, в гражданском транспортном самолете производства концерна "Антонов" находились около 20 человек, в том числе гражданские лица и военнослужащие.

Бои в Судане

В Судане уже несколько месяцев продолжаются боевые действия. В начале июня, в столице страны Хартуми, из-за боев в городе погибли по меньшей мере 60 детей в приюте. Они оказались в ловушке, не имели пищи и воды.

По данным Организации Объединенных Наций, около 25 млн человек в стране сейчас нуждаются в помощи и защите. Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что Судан находится на пороге полномасштабной гражданской войны и выразил "глубокую обеспокоенность".

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