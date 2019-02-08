У судах знаходяться сім справ за сприяння бойовикам в Сирії, - СБУ

З 2011 року по теперішній час слідчими органів безпеки здійснювалося розслідування 13 справ

В украинские суды поступило семь дел из-за содействия боевикам в Сирии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свободу".

"С 2011 года по настоящее время следователями органов безопасности осуществлялось досудебное расследование в 13 уголовных производствах, в которых исследовалось содействие экстремистским группировкам в отношении 11 человек (из них три гражданина Украины)", - сообщили в Службе безопасности Украины.

В СБУ сообщили, что три уголовных дела закрыты, еще в трех производствах расследование продолжается.

Напомним, 9 января представители курдских "Отрядов Народной самообороны" (YPG) на севере Сирии захватили в плен восемь боевиков международной террористической организации "Исламское государство", один из пленников оказался гражданином Украины.

Задержание произошло во время спецоперации вблизи сирийского города Дейр-эз-Зор. Согласно обнародованному в среду, 9 января, сообщению пресс-службы YPG, один из пленников оказался гражданином Украины.

По данным сирийских курдов, исламист с украинским гражданством - Аскар Зарманбетов. Среди остальных военнопленных двое граждан Узбекистана, один гражданин Таджикистана, один - Казахстана, один гражданин РФ, а также немец Лукас Гласс. Еще один задержанный - несовершеннолетний гражданин США.