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Суд обязал "Укрзализныцю" отменить повышение железнодорожных тарифов

Фото: суд обязал "Укрзализныцю" отменить повышение железнодорожных тарифов (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Киевский окружной административный суд признал недействительным приказ Министерства инфраструктуры от 2021 года №586 "О внесении изменений в коэффициенты, применяемые к тарифам Сборника тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины и связанные с ними услуги". Еще два подобных дела рассматриваются другими судами административной юрисдикции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦТС.

Отмечается, что железнодорожный монополист остался недоволен таким решением. В компании заявили, что считают решение "безосновательным и необоснованным, ведь суд при рассмотрении дела вышел за пределы своих полномочий и оценивал целесообразность изменения стоимости тарифов, а не соответствие такого решения органу государственной власти законодательным актам".

Ранее представители бизнеса неоднократно заявляли, что УЗ необходимо сосредоточиться не на повышении тарифов, а на росте своей грузовой базы и сокращении расходов (например, операционных), значительно возросших за последний период. В объединении "Укрметаллургпром", в свою очередь, заявляли, что повышение тарифов на железнодорожные перевозки серьезно ударит по промышленности.

Напомним, в 2021 году было принято решение о повышении тарифов в два этапа. Первый - в августе 2021 года, тогда на 25,9% выросли тарифы на перевозку внеклассных грузов, на 8% - на перевозку грузов 1-го и 2-го тарифных классов и на почти 51,8% - тариф на пустой пробег вагонов -под грузов 1-го тарифного класса А уже с 1 января 2022 года для грузов 1-го тарифного класса тариф увеличился на 20,4%, а для 2-го класса – на 6,5%.

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