Суд обязал Трампа выплатить более 350 миллионов долларов по делу о мошенничестве

Также судья запретил Трампу занимать должности руководителя или директора любой нью-йоркской корпорации в течение трех лет.

Напомним, что в иске, поданном генеральным прокурором Нью-Йорка Летицией Джеймс, Трампа и его семейный бизнес обвиняют в завышении его собственного состояния на 3,6 миллиарда долларов в год в течение десяти лет. Это было сделано для того, чтобы обмануть банкиров ради лучших условий ссуды.

На суде Трамп возразил свою вину и назвал дело политической вендеттой. Ожидается, что Трамп обжалует пятничное решение.

Проблемы Дональда Трампа с выдвижением в президенты

Руководитель избирательной комиссии штата Мэн Шенна Белоуз 28 декабря исключила Трампа из избирательного бюллетеня на выборах 2024 года. Решение основано на 14 поправке Конституции США. Она запрещает участие в выборах организаторов и мятежников, которым суд признал штурм трампистами Капитолия 6 января 2021 года.

20 декабря Верховный суд штата Колорадо также запретил Трампу участвовать в праймериз на территории штата из-за 14 поправок.

Команда Трампа подала апелляцию на это решение в Верховный суд США. Решения суда, вероятно, будут применены на территории всей страны.

Трамп отрицает правонарушения, связанные со штурмом Капитолия, и считает юридические претензии безосновательными.

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