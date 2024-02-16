Суд обязал Трампа выплатить более 350 миллионов долларов по делу о мошенничестве

Суд Нью-Йорка обязал Дональда Трампа выплатить более 350 миллионов долларов. Он признан виновным в умышленных финансовых махинациях в течение десяти лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Также судья запретил Трампу занимать должности руководителя или директора любой нью-йоркской корпорации в течение трех лет.
Напомним, что в иске, поданном генеральным прокурором Нью-Йорка Летицией Джеймс, Трампа и его семейный бизнес обвиняют в завышении его собственного состояния на 3,6 миллиарда долларов в год в течение десяти лет. Это было сделано для того, чтобы обмануть банкиров ради лучших условий ссуды.
На суде Трамп возразил свою вину и назвал дело политической вендеттой. Ожидается, что Трамп обжалует пятничное решение.
Руководитель избирательной комиссии штата Мэн Шенна Белоуз 28 декабря исключила Трампа из избирательного бюллетеня на выборах 2024 года. Решение основано на 14 поправке Конституции США. Она запрещает участие в выборах организаторов и мятежников, которым суд признал штурм трампистами Капитолия 6 января 2021 года.
20 декабря Верховный суд штата Колорадо также запретил Трампу участвовать в праймериз на территории штата из-за 14 поправок.
Команда Трампа подала апелляцию на это решение в Верховный суд США. Решения суда, вероятно, будут применены на территории всей страны.
Трамп отрицает правонарушения, связанные со штурмом Капитолия, и считает юридические претензии безосновательными.
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