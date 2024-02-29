Суд обязал Трампа оплатить 454 млн долларов для подачи апелляции, он решил торговаться

Апелляционный суд Нью-Йорка обязал Дональда Трампа заплатить 454,2 млн долларов, если он намерен подавать встречную апелляцию по гражданскому иску о финансовом мошенничестве. Вместо этого, как сообщили его адвокаты, Трамп решил поторговаться и предложил лишь 100 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По словам адвокатов, Трамп хочет оспорить решение, принятое 16 февраля нью-йоркским судьей Артуром Энгороном, по которому экс-президенту, среди прочего, на три года запрещается занимать руководящие позиции в любой компании штата Нью-Йорк или брать займы в банках, зарегистрированных в этом штате.

Но чтобы подать апелляцию, необходимо внести залог в размере полной суммы, присужденной судом, в месячный срок. В противном случае прокуратура штата Нью-Йорк имеет право взыскать эти средства в любой момент.

В иске, поданном генеральным прокурором Нью-Йорка Летишей Джеймс, по которому вынес решение судья Энгорон, Трампа и его семейный бизнес обвиняли в завышении его собственного состояния на 3,6 млрд долларов в год в течение десяти лет с целью ввести в заблуждение банки и ради лучших условий займов.

Судья не стал отменять бизнес-лицензии Трампа, что, по мнению некоторых экспертов, могло фактически положить конец его бизнес-империи. Однако он назначил Трампу штраф в 354,9 млн долларов, и на прошлой неделе эта сумма с учетом набежавших процентов достигла уже 454,2 млн долларов.

Как заявили адвокаты Трампа, залог в 100 млн долларов, а также постоянный надзор за Trump Organization со стороны назначенного судом наблюдателя будут более чем достаточными для обеспечения судебного решения.

Судебные дела против Трампа

Против Дональда Трампа выдвинули более 90 уголовных обвинений по нескольким делам: по выплате 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дениэль, попытке отменить результаты президентских выборов 2020 года, неправомерном распоряжении секретной информацией после того, как он покинул президентский пост и пр.

16 февраля 2024 суд Нью-Йорка обязал Дональда Трампа выплатить более 350 млн долларов. Он признан виновным в умышленных финансовых махинациях в течение десяти лет. Также судья запретил Трампу занимать должности руководителя или директора любой нью-йоркской корпорации в течение трех лет.

Кроме того, Трамп может быть привлечен к гражданской ответственности за действия участников штурма Капитолия 6 января 2021 года.