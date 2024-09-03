Суд обязал ГБР открыть дело против адвоката Порошенко
Печерский районный суд Киева принял решение, которым обязал Государственное бюро расследований (ГБР) возбудить уголовное дело в отношении адвоката Петра Порошенко, Игоря Голованя, с целью расследования его действий, связанных с возможным избеганием службы в армии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Закон и бизнес".
Суд обязал должностных лиц ГБР внести соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований на основании заявления адвоката А.В. Исаевская от 6 августа 2024 года.
В своей жалобе адвокат Исаевская отметила, что, по имеющимся данным, ВВК в Киеве признала Голованя непригодным к военной службе с исключением его из военного учета из-за наличия заболеваний.
В то же время, по словам адвоката, соответствующих заболеваний у Голованя действительно нет, а решение ВЛК было принято на основании сфальсифицированных документов. Это, по мнению Исаевской, было сделано с целью обеспечения уклонения Голованя от исполнения воинского долга во время военного положения.
Также Исаевская утверждает, что подобным образом пытаются уйти от службы в армии и ближайшие родственники адвоката Порошенко. Адвокат сообщила об этих правонарушениях в ГБР, но поскольку дело не было открыто сразу, оно обратилось с жалобой в суд.
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