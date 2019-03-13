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Справу екс-податківців Клименка передають до суду, - Луценко

Новини » Політика    13.03.2019 - 17:48
Справу екс-податківців Клименка передають до суду, - Луценко
Фото (mvs.gov.ua)

За словами Луценка, прямо зараз томи справи вантажаться для відправки до Печерського райсуду Києва

Генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що справа колишніх податківців часів екс-міністра доходів і зборів України Олександра Клименка передається до суду. Про це він заявив у ході засідання Тимчасової слідчої комісії парламенту, передає кореспондент РБК-Україна.

 Фото: справа екс-податківців

За словами Луценка, прямо зараз томи справи вантажаться для відправки до Печерського районного суду Києва.

"Матіос не прийшов сюди, тому що він на роботі. Прямо зараз він особисто вантажить томи справи "вертолітних податківців" для відправки до Печерського суду", - додав Луценко.

За його словами, провадження складається з 1100 томів, у ньому фігурують понад 50 фігурантів.

Як відомо, 24 травня 2017 року правоохоронці провели понад 400 обшуків в 15 областях України в рамках справи про податкові майданчики екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка.

У ході слідчих дій було затримано півсотні колишніх і діючих співробітників Державної фіскальної служби. Їх доставляли в Київ на вертольотах для обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, влітку слідчі Головної військової прокуратури ГПУ завершили досудове розслідування щодо 27 колишніх працівників Державної податкової інспекції, податкової служби Міністерства доходів і зборів часів Клименко.

Як писало РБК-Україна раніше, в 2017 році головний військовий прокурор України Анатолій Матіос прогнозував, що Генеральна прокуратура завершить розслідування щодо екс-міністра доходів і зборів України Олександра Клименка до кінця 2017-го.

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