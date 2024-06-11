RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Суд оставил под стражей бывшего владельца "Мотор Сичи" Богуслаева

Фото: Вячеслав Богуслаев (Getty Images)
Автор: Юлия Акимова, Александр Белоус

Киевский апелляционный суд оставил под стражей до 19 июля без права на залог бывшего владельца "Мотор Сичи" Вячеслава Богуслаева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

По данным источников в правоохранительных органах, также под стражей был оставлен бывший начальник департамента внешнеэкономической деятельности предприятия Олег Дзюба.

Уголовное дело Богуслаева

Бывший владелец "Мотор Сичи" обвиняется в незаконных каналах поставки оптовых партий украинских двигателей и запчастей в Россию.

Богуслаеву объявили обвинение по четырем статьям Уголовного кодекса Украины, ему грозит тюремный срок до 15 лет. Он находится под арестом без возможности внесения залога.

 

Детальнее о том, кто такой Богуслаев и какие доказательства его преступной деятельности имеет СБУ, - в материале РБК-Украина .

Читайте РБК-Украина в Google News
Мотор Сич