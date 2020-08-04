Суд по захоплювачу банку в Києві перенесли на завтра

Суд перенесли через клопотання адвоката
Обрання запобіжного заходу "київському терористу" Сухробу Карімову перенесли на 5 серпня. Причина - відсутність перекладу повідомлення про підозру.
Про це заявив адвокат Карімова в ефірі "Україна 24".
За його словами, обвинувачення не надало Карімову письмовий переклад повідомлення про підозру і клопотання про обрання запобіжного заходу.
"З огляду на, що робочий день суду закінчився і ще є кілька годин затримання підозрюваного, він надалі етапований в СІЗО, і завтра вранці буде доставлений до суду для розгляду заявленого відводу іншого складу суду. У разі задоволення або відмови, процес розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу завтра буде продовжений", - заявив адвокат.
При цьому він зазначив, що суд не повідомив захист про час початку завтрашнього засідання.
Нагадаємо, 3 липня близько 12:00 Карімов захопив відділення "Універсал банку" в київському бізнес-центрі "Леонардо", погрожуючи підірвати бомбу.
Через три години у ході спецоперації Служби безпеки Карімов був затриманий, ніхто не постраждав.
Сьогодні правоохоронці повідомили Карімову про підозру за ч. 1 ст. 258 КК України - погроза вибуху, який створює небезпеку для життя людей.