Суд удовлетворил выплаты семьям жертв рейса МН17 в полном объеме

Гаагский суд по делу о крушении малазийского самолета рейса MH17 удовлетворил выплаты родственникам жертв в полном размере и определил полную сумму компенсации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию суда.

Суд считает требования семей погибших о компенсации полностью законными. Суд присудил выплаты в полном объеме. Полная сумма возмещения ущерба судом установлена в размере 16 млн евро.

Напомним, что Гаагский суд признал виновными троих подозреваемых по делу о крушении малазийского самолета рейса MH17 в 2014 году на Донбассе. Речь об Игоре Гиркине, Сергее Дубинском и Леониде Харченко.

Ранее украинская разведка объявила в розыск экс-вожака боевиков Игоря Гиркина (Стрелкова). За помощь в его задержании пообещали награду в размере 100 тысяч долларов. Ранее Гиркин был объявлен в международный розыск.

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