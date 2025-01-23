Суд заблокировал указ Трампа о запрете гражданства США по рождению

Федеральный судья в США наложил 14-дневный запрет на выполнение указа об ограничении американского гражданства по праву рождения. Его президент Дональд Трамп подписал 20 января.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Федеральный судья Джон Коугенур удовлетворил запрос генерального прокурора Вашингтона Ника Брауна и трех других, возглавляемых Демократической партией, по экстренному распоряжению о запрете на 14 дней указа Трампа об ограничении гражданства США по праву рождения.
"Я работаю судьей уже более четырех десятилетий и не могу вспомнить ни одного дела, в котором рассматриваемый вопрос был бы столь же четким, как в этом", - отметил Коугенур.
Отмечается, что штаты, возглавляемые Демократической партией, добиваются временной блокировки, поскольку исполнительный указ Трампа является грубым нарушением 14-й поправки к Конституции, которая гарантирует гражданство всем детям, рожденным на территории США и подчиненным их юрисдикции.
Напомним, 20 января президент США Дональд Трамп подписал указ, направленный на отмену так называемого "права земли". То есть на автоматическое предоставление гражданства любому лицу, родившемуся на территории Соединенных Штатов.
Однако генеральные прокуроры из 22 штатов подали иск, чтобы остановить попытку Трампа отменить давнюю практику, известную как гражданство по праву рождения. Эта норма гарантирует, что дети, рожденные в США, автоматически получают гражданство, независимо от статуса их родителей.
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