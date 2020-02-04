Суд заблокував передачу в концесію Херсонського морського порту

Шостий апеляційний адміністративний суд Києва заблокував процес передачі в концесію Херсонського морського торговельного порту. Про це повідомляють "Порти України".

Згідно з рішенням суду від 3 лютого, Міністерству інфраструктури, концесійної комісії та робочої групи забороняється завершувати процес передачі в концесію майнового комплексу Херсонського порту.

"Зупинити дію наказу від 21 січня 2020 року №16 "Про затвердження результатів концесійного конкурсу та визначення переможця концесійного конкурсу щодо надання у концесію цілісного майнового комплексу, що забезпечує комплексне надання послуг у морському порту Херсон, включаючи майно ДП "Херсонський морський торговельний порт", майно ДП "Адміністрація морських портів України", а також об'єкти, спеціально збудовані відповідно до умов концесійного договору" до вступу рішення суду в законну силу по даній справі", - йдеться у судовому рішенні.

Ініціатором подання позову в суд виступила "Спеціальна компанія "Морський порт Херсон", яка є консорціумом ТОВ "Аскет-Шиппінг" (40%) і ТОВ "Глобал Грейн" (60%).

Нагадаємо, 21 січня прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Херсонський морський торговельний порт передали в концесію компанії "Рисоил-Херсон". За його словами, переможець інвестує в порт близько 300 млн грн.

Також повідомлялося, що у Кабміні планують віддати під приватизацію понад 300 об'єктів в 2020 році. В першому кварталі Фонд держмайна планує оголосити понад 200 аукціонів.