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Суд арестовал имущество скандального бизнесмена Гринкевича, - источники

Фото: львовский бизнесмен Игорь Гринкевич и его семья (из открытых источников)
Автор: Юлия Акимова, Наталья Юрченко

Имущество скандального львовского бизнесмена Игоря Гринкевича было арестовано. Его подозревают в масштабном хищении денег на нужды военных.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что в рамках расследования по факту осуществления поставок товаров для нужд Минобороны провели обыски в доме и на работе бизнесмена, у директоров и офисов подконтрольных ему компаний.

Было арестовано недвижимое имущество, авто премиум-класса, которые находятся в собственности семьи бизнесмена, а также имущество и счета подконтрольных ему компаний.

Правоохранители также получили выводы экспертов, которые установили, что вся поставленная продукция компаниями Гринкевича в 2023 году не соответствует качественным характеристикам и невозможна для использования ВСУ.

Что известно о деле Гринкевича

Напомним, в конце декабря 2023 года ГБР задержало одного из крупнейших поставщиков Минобороны, который хотел дать взятку. Речь шла о львовском бизнесмене Игоре Гринкевиче.

В частности, бизнесмена обвиняют в том, что он предлагал 500 тысяч долларов одному из руководителей Главного следственного управления ГБР. За это он хотел "содействия" в возвращении имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний в ходе расследования уголовного производства.

Само же производство касалось сделок с закупками одежды и белья для ВСУ, во время которых Минобороны было нанесено более 1 млрд гривен ущерба. Всего же компании бизнесмена выиграли 23 тендера на поставку Минобороны одежды более чем на 1,5 млрд гривен. Но многие контракты не были исполнены, а некоторые не в полном объеме или по завышенным ценам.

Гринкевичу объявили подозрение по ч. 3 ст. 369 УКУ (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 8 лет.

30 декабря Печерский районный суд города Киева избрал Гринкевичу меру пресечения. Его взяли под стражу с альтернативой в виде залога в размере более 420 млн гривен. В настоящее время фигурант остается под арестом.

Из-за скандала вся семья Гринкевича попала под пристальный глаз СМИ. В частности, в соцсетях подчеркивают, что сын и дочь бизнесмена во время войны хвастались состоятельной жизнью. Больше об этом -в материале РБК-Украина.

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