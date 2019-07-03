Суд виніс рішення про відшкодування киянам шкоди, заподіяної агресією РФ

Громадянський рух "Сила права" відсудило у РФ компенсації за моральну шкоду, заподіяну позивачам російською збройною агресією в Криму та Донбасі. Відповідне рішення Голосіївський суд Києва прийняв в інтересах Вадима Козика та Валерія Шевчишина, передає РБК-Україна з посиланням на Facebook одного з лідерів виборчого об'єднання "Сила права" Олександра Данилюка.

"Сьогодні командою "Сили права" виграно вже тисячі справ проти РФ, де постраждалі отримують значно більші суми. Приміром, минулого тижня "Сила права" відсудила для кримської журналістки Анни Андрієвської більше мільйона гривень. Для забезпечення позовів "Сила права" вже заарештувала 3.5 мільярда доларів, що належать РФ, які перебувають в Україні, і працює над арештами російських стратегічних активів, які перебувають у США і ЄС, приміром, російської частки в Північних потоках. Росія повинна заплатити українцям за агресію кілька трильйонів доларів. Арешт стратегічних активів РФ навіть на десятки мільярдів - дієвий інструмент примусу Росії до миру і відновлення територіальної цілісності України. Саме на цьому базується стратегія перемоги, яку ми почали будувати в далекому 2014 році", - написав Данилюк.

Він зазначив, що коли сьогодні "деякі політикани" розповідають нам про мир будь-якою ціною, ми повинні розуміти цю ціну.

"Якщо уряд піде на поступки і визнає, що Росія не винна в агресії, трильйони доларів на відновлення зруйнованого Донбасу і на компенсації постраждалим доведеться платити з українського, а не російського бюджету", - пояснює Данилюк.

Олександр Данилюк - екс-кандидат в президенти України. Один з лідерів Революції гідності, брав участь у бойових діях на Донбасі. Спеціалізується на національній безпеці та протидії російській гібридній агресії - читав лекції в Національному університеті оборони США, Школі спеціальної війни імені Кеннеді. У 2014 році - був радником міністра оборони. Лідер громадянського руху "Спільна справа".

Раніше повідомлялось, що "Спільна справа" об'єдналася на парламентських виборах з "Силою права" Андрія Сенченка. Мета об'єднання - формування коаліції навколо 5 принципів, серед яких - неприпустимість капітуляції і російського реваншу.

"Сила права" ще з 2014 року об'єднує дипломатів, фахівців з безпеки і міжнародного права. Працює над міжнародним визнанням РФ як агресора і над відшкодуванням збитків, заподіяних російською збройною агресією.