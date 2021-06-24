Суд виніс перший вирок у справі про штурм Капітолію: жінка отримала 3 роки умовно

Суд у США виніс перший вирок у справі про штурм Капітолію. 49-річна жінка зі штату Індіана отримала 3 роки умовно.

Морган-Ллойд була засуджена до трьох років випробувального терміну, протягом яких їй забороняється мати пістолет і їй доведеться здати тести на наркотики. Вона також повинна буде відбути 120 годин громадських робіт і внести плату в розмірі 500 доларів.

"Я просто хотіла б вибачитися перед судом, американським народом і своєю сім'єю",- сказала Морган-Ллойд при винесенні вироку в середу.

За її словами, вона була на протесті, "щоб мирно продемонструвати підтримку президенту Трампу".

"Мені соромно, що це стало жорстоким проявом насильства, і я ніколи не був би там, якби мав уявлення, що це все так вийде", - сказала вона.