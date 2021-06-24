Суд виніс перший вирок у справі про штурм Капітолію: жінка отримала 3 роки умовно
Суд у США виніс перший вирок у справі про штурм Капітолію. 49-річна жінка зі штату Індіана отримала 3 роки умовно.
Про це пише Huffington Post
Морган-Ллойд була засуджена до трьох років випробувального терміну, протягом яких їй забороняється мати пістолет і їй доведеться здати тести на наркотики. Вона також повинна буде відбути 120 годин громадських робіт і внести плату в розмірі 500 доларів.
"Я просто хотіла б вибачитися перед судом, американським народом і своєю сім'єю",- сказала Морган-Ллойд при винесенні вироку в середу.
За її словами, вона була на протесті, "щоб мирно продемонструвати підтримку президенту Трампу".
"Мені соромно, що це стало жорстоким проявом насильства, і я ніколи не був би там, якби мав уявлення, що це все так вийде", - сказала вона.
6 січня прихильники Трампа організували акцію протесту біля Капітолію, де американський Конгрес зібрався, щоб затвердити результати президентських виборів. Протести переросли в заворушення і проникнення прихильників Трампа в приміщення Капітолію. В результаті заворушень загинули п'ять осіб.
Компанія Facebook допомагала правоохоронцям розпізнати учасників протестів у Вашингтоні і штурму Капітолію. Компанія допомагала слідчим після завершення нападу.