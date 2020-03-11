Суд відновив люстрованого офіцера СБУ і стягнув 2,5 млн гривень

Окружний адміністративний суд Києва поновив люстрованого офіцера Служби безпеки України Володимира Верхогляда на посаді і стягнув на його користь 2,5 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Судовий репортер".

Повідомляється, що суд відновив Верхогляда на посаді офіцера з особливих доручень I категорії радників і консультантів голови СБУ. Суд встановив, що його посада не була політичною і щодо Верхогляда не доведена правомірність люстрації.

Крім того, його користь стягнуто середньомісячне грошове забезпечення за період з березня 2015 по 3 березня 2020 в сумі 2,45 млн гривень.

Також повідомляється, що в листопаді 2014 року СБУ повідомляла про відсутність відомостей про те, що Верхогляд сприяв узурпації влади Януковичем чи підривав основи національної безпеки і оборони України.

Нагадаємо, Верхогляд з 2008 по 2012 роки очолював управління СБУ в Дніпропетровській області.

До цього відновлений на посаді прокурора Києва Сергій Юлдашев приступив до виконання обов'язків. Юлдашев був звільнений у 2015 році за законом про люстрацію. До цього проти нього була порушена кримінальна справа за фактом зловживання владою та одержання неправомірної вигоди.