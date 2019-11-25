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Суд поновив на посаді звільненого Трубою керівника Управління внутрішнього контролю ДБР

Новини » Суспільство     25.11.2019 - 20:21
Суд поновив на посаді звільненого Трубою керівника Управління внутрішнього контролю ДБР
Фото: Роман Труба (РБК-Україна)

Богдан Чобіток оскаржив своє звільнення з посади

Окружний адміністративний суд Києва 25 листопада, розглянувши у відкритому судовому засіданні за правилами спрощеного позовного провадження адміністративну справу за позовом Богдана Чобітка до Державного бюро розслідувань та його директора Романа Труби, постановив частково задовольнити цей позов. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УНІАН.

Суд постановив визнати протиправним та скасувати наказ Державного бюро розслідувань від 11.06.2019 №186-ос і поновити його на посаді керівника Управління внутрішнього контролю Державного бюро розслідувань з 02.07.2019.

Суд поновив на посаді звільненого Трубою керівника Управління внутрішнього контролю ДБР

Фото: рішення суду

Нагадаємо, Роман Труба звільнив з ДБР Богдана Чобітка 11 червня 2019 року у зв'язку з "невідповідністю займаній посаді протягом строку випробування". Але останній оскаржив своє звільнення з посади, заявивши про порушення закону Романом Трубою. У різний час з ДБР були звільнені ще шість керівників різних рівнів. Всі вони також оскаржують свої звільнення в судах.

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Новини України ДБРРоман ТрубаСуд
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