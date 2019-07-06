Суд поновив на посаді мера Конотопа Семеніхіна

Сумський окружний адміністративний суд на засіданні у п’ятницю, 5 липня, поновив Артема Семеніхіна на посаді міського голови Конотопа. Про це передає РБК-Україна із посиланням на Радіо Свобода.

Зокрема, Семеніхін подав позов, у якому просив скасувати рішення Конотопської міськради від 28 серпня 2018 року про дострокове припинення повноважень на посаді мера.

"Суд … відновив позивача на посаді міського голови міста Конотоп і зобов’язав виплатити йому різницю між середнім заробітком за час вимушеного прогулу та отриманими доходами у зв’язку з виконанням обов’язків військовослужбовця за контрактом за період з 28 серпня 2018 року по день фактичного розрахунку", - йдеться у судовому рішенні.

Тепер у Конотопської міської ради є час на подання апеляції та оскарження рішення суду.

Варто зауважити, що Семеніхін балотується до Верховної Ради по 160 одномандатному виборчому округу на позачергових парламентських виборах.

Нагадаємо, 26 липня 2017 року у міській раді Конотопа побилися прибічники та опоненти мера, у результаті бійки постраждало четверо правоохоронців, 50 учасників бійки були доправлені до відділу поліції. Під час роботи депутатського корпусу виникали словесні конфлікти між прихильниками міського голови та його опонентами. Причиною конфлікту стали суперечки між депутатами і мером під час обговорення міського бюджету на 2018 рік.

У той день депутати спробували відправити Семеніхіна у відставку, однак їм не вистачало одного голосу. Відправити міського голову Конотопа у відставку депутати змогли 28 серпня.

У червня 2019 року невідомі напали на Семеніхіна та побили його у момент, коли він повертався до дому. Поліція кваліфікувала подію як "замах на вбивство" і відкрила кримінальне провадження.