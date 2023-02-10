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Суд признал незаконными штрафы НКРЭКУ для энергетиков

Фото: суд признал незаконными штрафы НКРЭКУ для энергетиков (УНИАН)
Автор: Сергей Новиков

Винницкий городской суд по иску "Винницаоблэнерго" признал незаконным и отменил решение НКРЭКУ о штрафах для энергетиков за якобы "несоблюдение" графиков отключений света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение суда, копия документа есть в распоряжении редакции.

Суд подтвердил, что НКРЭКУ безосновательно и необоснованно выдвинула обвинения в адрес винницких энергетиков за несоблюдение графиков отключений в условиях войны, атак на энергосистему и дефицита мощности.

Суд полностью отменил решение НКРЭКУ о наложении штрафа на энергетиков.

Кроме "Винницаоблэнерго" в суд обратились и другие энергетики, которых НКРЭКУ обвинил в отключениях.

Напомним, за последние две недели НКРЭКУ оштрафовала более 10 облэнерго за якобы "несоблюдение" графиков отключений света после российских ракетных ударов.

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Суд