Суд вынес приговор группе оккупантов, которая в Лимане задерживала и пытала людей

Группа оккупантов в Лимане (Донецкая область), члены которой занимали должности "полицейских", задерживала и пытала людей. Суд вынес обвинительный приговор пятерым участникам банды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру .

Детали дела

В июне 2022 года бывший сотрудник органов внутренних дел Украины во время временного захвата войсками РФ города Лимана вступил в ряды оккупантов.

Он добровольно занял псевдодолжность "начальника Краснолиманского городского отдела МВД "ДНР". В дальнейшем мужчина принял на "работу" в незаконно созданный правоохранительный орган 4 граждан на должности "инспекторов", "участковых", а также "следователя".

Какие преступления совершали оккупанты

В течение 5 месяцев организованная группа по указаниям оккупационной администрации проводила незаконные проверки горожан и силой лишала их свободы. Гражданских держали в камерах местного отделения полиции в нечеловеческих условиях, причиняя моральные и физические страдания.

Фото: Банда оккупантов (facebook.com/don.gp.gov.ua)

Также пособники государства-агрессора систематически привлекали людей к принудительным работам. Женщин они заставляли стирать вещи оккупантов, а мужчин - разбирать завалы и убирать территорию, чтобы уничтожить следы преступлений российских военных.

Суд вынес решение для членов банды

Во время деоккупации Лимана украинскими воинами приспешники РФ сбежали на временно оккупированную территорию Донецкой области.

Индустриальным районным судом Днепропетровска вынесен приговор 5 жителям Донецка и Горловки за коллаборационную деятельность и пособничество государству-агрессору, совершенные организованной группой, а руководителю группировки - еще и за нарушение законов и обычаев войны.

Суд приговорил всех членов банды к 15 годам за решеткой заочно.

Освобождение Лимана в Донецкой области

Президент Украины Владимир Зеленский 2 октября в прошлом году сообщил, что украинские военные полностью зачистили Лиман (Донецкая область) от оккупантов.

В ВСУ тогда объяснили, что увольнение Лимана открывает путь к деоккупации Донбасса.

При этом британская разведка называла уход оккупантов из Лимана значительной политической неудачей России.