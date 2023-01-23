Суд отказался отправлять Коболева в СИЗО

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) рассматривал ходатайство об избрании меры пресечения бывшему председателю правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прямую трансляцию из зала Высшего антикоррупционного суда .
В ходе заседания представители прокуратуры выступили с просьбой применить Андрея Коболева меру пресечения в виде содержания под стражей. Однако с возможностью внесения залога в размере 365 млн. гривен.
Суд отказал в этом ходатайстве.
"Рассмотрев ходатайство детектива САП о применении меры пресечения в отношении Андрея Коболева, ...... , следователь судья постановил: ходатайство детектива оставить без удовлетворения, копию постановления немедленно вручить прокурору и защитникам, постановление может быть обжаловано в течение 5 дней после объявления ", - сказал следственный судья Олег Федоров.
Мы писали, что прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры и детективы НАБУ сообщили о подозрении бывшему председателю правления НАК "Нефтегаз Украины", который в 2018 году получил 10 млн долларов премии. Пост в это время занимал Андрей Коболев и получил премию за победу над "Газпромом" в Стокгольме на 4,6 млрд долларов. Общий объем выплат был утвержден на уровне 1% от суммы выигрыша в арбитраже (4,6 млрд долларов), поэтому выплаты составили 46,3 млн долларов.
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