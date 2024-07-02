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Байден назвал решение Верховного суда по иммунитету Трампа "опасным прецедентом"

Вторник 02 июля 2024 06:18
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Байден назвал решение Верховного суда по иммунитету Трампа "опасным прецедентом" Фото: президент США Джо Байден (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Президент США Джо Байден заявил, что решение Верховного суда по президентской неприкосновенности создало "опасный прецедент", который может превратить президентов в королей. Он призвал американский народ "не соглашаться" и не поддерживать Дональда Трампа на выборах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Байден считает, что решение суда означает малую вероятность того, что Трамп предстанет перед судом до выборов 5 ноября за его роль в попытке упразднить результаты выборов 2020 года.

Суд постановил, что Трамп не может быть привлечен к ответственности за какие-либо действия, относящиеся к его конституционным полномочиям как президента, но может быть привлечен за частные действия.

В знаковом постановлении суд впервые признал любую форму президентского иммунитета от судебного преследования.

"Эта нация была основана на принципе, что в Америке нет королей. Каждый, каждый из нас равный перед законом. Никто, никто не стоит выше закона. Даже президент Соединенных Штатов", - сказал Байден.

Он считает, что решение суда означает, что сейчас практически нет ограничений на то, что может делать президент.

"Это опасный прецедент, потому что власти офиса больше не будут ограничены законом. Единые ограничения будет устанавливать сам президент", - сказал Байден.

Напомним, Верховный суд США признал, что бывший президент США Дональд Трамп обладал иммунитетом во время пребывания у власти . Но это касается только официальных решений.

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Джозеф Байден Дональд Трамп
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