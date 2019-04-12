Суд Вашингтона виніс вирок политконсультанту США за лобіювання "Опоблоку"

Федеральний суд Вашингтона виніс вирок політичному консультантові Семюелю Пэттену у справі про лобіювання інтересів партії "Опозиційний блок". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Його засудили до трьох років умовного ув'язнення, 500 годин громадських робіт і призначили йому штраф у розмірі 5 тис. доларів.

Суд визнав Паттена винним у незаконному лобіюванні інтересів "Опозиційного блоку" і відомого олігарха, який фінансував цю політичну партію, а також купівлі для іноземця квитки на церемонію інавгурації президента США Дональда Трампа на суму 50 тис. доларів. У 2018 році він визнав свою провину.

"Я повністю усвідомлюю серйозність своїх вчинків і злочинів скоєні мною. Я вів себе так, як ніби закони на мене не поширюються, і це було неправильно", - заявив Паттен незадовго до винесення вироку.

Справа проти Паттена відкрив офіс спеціального прокурора Роберта Мюллера в рамках розслідування справи про російському втручання в президентські вибори 2016. Паттен заявив про готовність свідчити у справі колишнього глави передвиборного штабу Трампа Пола Манафорта.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що адвокати колишнього радника Білого дому Грегорі Крейга заявили, що їх клієнту можуть бути висунуті звинувачення, пов'язані з його роботою на користь Міністерства юстиції України. Працювати на користь уряду Януковича Крейгу запропонував Пол Манафорт, який отримав мільйони доларів від клієнтів в Україні.

Нагадаємо, Манафорта був засуджений до 7,5 років тюремного ув'язнення за перешкоджання правосуддю, банківське і податкове шахрайство та порушення правил ведення лобізму у зв'зв'язку з його роботою на українських клієнтів.