Суд не задовольнив позов "Опоблока" про рішення ЦВК про дільниці в РФ

Фото: Вадим Новинський （прес-служба）

"Оппоблок" має намір оскаржити рішення суду

Шостий апеляційний адміністративний суд Києва відмовив у задоволенні позову представників "Опозиційного блоку" щодо незаконності постанови ЦВК про закриття виборчих дільниць на території Російської Федерації. Про це повідомив голова фракції "Оппоблок" Вадим Новинський на своєму сайті, повідомляє РБК-Україна з посиланням на УНІАН.

"Незважаючи на те, що законних підстав приймати таке рішення ЦВК не мала, суд у задоволенні нашого позову відмовив, аргументуючи браком доказів перебування за межами України у день голосування", - заявив Новинський.

Він додав, що це рішення є "політично вмотивованим" і "Опозиційний блок" оскаржить його в Касаційному адміністративному суді у складі Верховного суду.

Як повідомляється, Центральна виборча комісія України закрила виборчі дільниці в Росії. Про це йдеться в постанові №274, опублікованій на сайті ЦВК 31 грудня. Міністр закордонних справ Павло Клімкін пояснив, що Росія стосовно України є країною-агресором і окупантом, тому проводити вибори на її території досить проблематичний і ризикований крок.