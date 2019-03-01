Суд вимагає від Ради поіменний склад парламентської коаліції, - нардеп

Фото: Андрій Деркач (facebook.com/derkach.al)

Рада повинна надати суду інформацію до 12 березня

Окружний адміністративний суд міста Києва вимагає від Верховної ради надати поіменний список депутатів, які входять в коаліцію. Про свідчить відповідне рішення суду, повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення народного депутата Андрія Деркача у Facebook.

Деркач зазначив, що Рада повинна надати суду інформацію до 12 березня.

"Ситуативні голосування і договорняки парламентської більшості можуть стати темою багатьох журналістських розслідувань. Чому депутати часто не можуть зібрати 226 голосів за нібито існуючої коаліції, намагаючись нашкребти по іншим фракціям потрібні голоси? Може, тому що коаліції за фактом не існує? Тому я звернувся в окружний адміністративний суд вимагати у ВР списку депутатів, які входять в парламентську коаліцію. Суд позов задовольнив", - зазначив Деркач.

Нардеп нагадав, що судитися через призначення Уляни Супрун в Міністерство охорони здоров'я.

"Наприклад, історії з паралічем Міністерства охорони здоров'я - вже більше року. Одне з найважливіших міністерств - без міністра. Як можна допустити таке? В країні реформують медицину, а людину, яка потім відповість за весь хаос і розвал системи охорони здоров'я - немає. Є блогерша, яка в соцмережах дає поради, як правильно мочити манту", - зазначив Деркач.

Він нагадав, що коаліція не діє і не пропонує кандидатуру на посаду міністра охорони здоров'я.

"Так звана коаліція не пропонує нікого на пост глави МОЗ. Кабмін у відповідь нікого не призначає. І їх це влаштовує. Але це не влаштовує українців. Скоро дізнаємося, що криється за поняттям "коаліція". Сподіваюся, депутатів там виявиться більше, ніж букв у цьому гучному слові", - написав Деркач.

Як відомо, народний депутат Андрій Деркач подав в суд через призначення міністра охорони здоров'я, якого Кабмін не призначає через відсутність кандидатури від коаліції.

Фото: facebook.com/derkach.al