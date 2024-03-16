Суд над Трампом отложен на месяц

Слушание было запланировано на 25 марта, но теперь состоится не раньше конца апреля.

Прокуратура США заявила, что большая часть материалов не имеет отношения к государственному делу против Трампа. Федеральные прокуроры уже предоставили по меньшей мере 104 000 страниц записей, 74 000 из которых изначально были переданы только в офис Брэгга, а не адвокатам Трампа. С тех пор офис Брэгга передал защите эти 74 000 страниц.

"Адвокаты Трампа добивались 90-дневной отсрочки или снятия выдвинутых против него обвинений, утверждая, что были нарушения в "процессе раскрытия", при котором обе стороны обмениваются доказательствами. Адвокаты защиты заявили, что 30-дневный перерыв был "недостаточным", и попросили Мерчана назначить слушание по делу", - сообщил телеканал FOX News.

Брэгг ранее говорил, что не возражает против отсрочки начала судебного процесса на срок до 30 дней, чтобы дать юридической команде Трампа время изучить доказательства, которые были недавно переданы.

Суд над Дональдом Трампом

Против Дональда Трампа выдвинули более 90 уголовных обвинений по нескольким делам: по выплате 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дениэль, попытке отменить результаты президентских выборов 2020 года, неправомерном распоряжении секретной информацией после того, как он покинул президентский пост, а также другие обвинения.

Ранее мы сообщали, что Трампа обязали уплатить более 450 млн долларов по делу о мошенничестве.