Суд над Стерненко: заворушення по справі назвали дискредитацією правоохоронців

Заворушення, які супроводжують обрання запобіжного заходу для Сергія Стерненка, можуть бути провокацією, спрямованою на подальшу дестабілізацію ситуації в Україні.

Про це йдеться в статті "Провокації і дестабілізація ситуації в країні: що насправді відбувається під стінами суду у справі Стерненка?" на сайті УНН.

"Справа Стерненка через 2 роки зі скрипом все-таки дійшло до розглядів і призвело до справжнього штурму будівлі суду. Такими акціями керують певні особистості, серед яких і політики. І навряд чи тут йшлося про який-небудь захист лідера націоналістів, на ділі - чергова спланована і відрежесована провокація за сценарієм протестів в Штатах", - йдеться в публікації.

Відзначається також, що прихильники підсудного, яких не пустили в будівлю суду, провокували правоохоронців, а також застосували петарди й фаєри.

"Справжня мета - дестабілізація ситуації в країні, через дискредитацію всієї правоохоронної системи. Співробітників поліції штовхали, обзивали, обливали водою з пляшки. Справа дійшла і до нападу натовпу на пресу, зокрема журналістів", - додає видання.

Відповідно до статті, судовий процес супроводжувався тиском правоохоронців.

"Однак, застосування сили заради стримування масових кровопролить, заворушень, здатних заподіяти значний збиток - невід'ємне право правоохоронних органів. Контроль над стихією натовпу, яка не знає ціни людського життя, - обов'язок поліції", - йдеться у публікації.

Зазначимо, що минулого тижня Сергію Стерненку оголосили підозри у навмисному вбивстві й незаконному носінні холодної зброї. Як відомо, у травні 2018 року на активіста напали двоє чоловіків. За версією Стерненка він, захищаючись, ударив одного з них ножем у груди, чоловік помер через кілька хвилин.

Після оголошення підозри було призначено судове засідання для обрання запобіжного заходу на п'ятницю, 12 червня. Для підтримки активіста під будівлею суду зібралися сотні людей.

РБК-Україна писало, що засідання супроводжувалося кількома сутичками між правоохоронцями та групою підтримки Стерненка.