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Суд зняв з розгляду справу екс-голови Державіаслужби

Новини » Політика    06.02.2019 - 12:40
Суд зняв з розгляду справу екс-голови Державіаслужби
Ілюстративне фото (webscreenshot google.com.ua/maps)

Причиною стало відрядження одного з членів суддівської колегії

Шевченківський районний суд Києва зняв з розгляду судове засідання у кримінальному провадженні про обвинувачення колишнього голови Державної авіаційної служби України (ДАСУ), яке було призначене на 6 лютого. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП)

Як зазначається, засідання було знято з розгляду у зв’язку з відрядженням одного з членів суддівської колегії. Дату та час наступного засідання повідомлять додатково. 

У САП нагадують, що колишній очільник ДАСУ обвинувачується у зловживанні своїм службовим становищем в інтересах ПрАТ "Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України", внаслідок чого були скасовані заплановані рейси ТОВ "Українсько-середземноморські авіалінії" за маршрутом "Київ-Тегеран-Київ", що завдало збитків авіакомпанії у розмірі понад 750 тис. гривень. 

РБК-Україна писало, що суд поновив на посаді голови Державіаслужби 21 січня Дениса Антонюка. Шостий апеляційний адміністративний суд Києва залишив без змін рішення Окружного адмінсуду Києва від 1 жовтня 2018 року щодо поновлення на посаді Антонюка. 

Нагадаємо, у вересні 2015 року Кабінет міністрів України звільнив Дениса Антонюка з посади голови Державної авіаційної служби.

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