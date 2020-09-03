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Суд у Словаччині виправдав двох обвинувачених у вбивстві журналіста

Братислава, Четвер 03 вересня 2020 16:51
Суд у Словаччині виправдав двох обвинувачених у вбивстві журналіста
Фото: загиблий журналіст Ян Куцяк (LotteLeicht1 twitter)
Автор: РБК-Україна

Суд у Словаччині виправдав бізнесмена Маріана Кочнера, обвинуваченого в організації вбивства журналіста-розслідувача Яна Куцяка та його дівчини Мартіни Кушнірової. Також зняті звинувачення із Олени Жужовой, яку вважали посередником.

Про це повідомляє Euronews.

Зокрема, суддя Ружена Сабова заявила, що стосовно Кочнера і Жужової недостатньо доказів. У той же час третього фігуранта Томаша Сабо визнали винним у тому, що він був на місці резонансного вбивства і керував авто, на якому зникли злочинці. Йому дали 25 років в'язниці.

Нагадаємо, в квітні колишнього військового Мирослава Марчека засудили до 23 років позбавлення волі після того, як він зізнався у вбивстві Куцяка.

Ян Куцяк і Мартіна Кушнірова були застрелені два роки тому у своєму будинку. Вбивство викликало наймасштабніші вуличні протести з часів оксамитової революції 1989 року в Чехословаччині. Акції привели до відставки уряду на чолі з Робертом Фіцо і звільнення начальника національної поліції.

Куцяк писав про ділові відносини Кочнера, а також про можливі зв'язки між італійською мафією і людьми, близькими до тодішнього прем'єр-міністра.

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