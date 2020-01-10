Суд Швейцарії зобов'язав РФ виплатити компенсації за активи в Криму

Федеральний суд Швейцарії залишив у силі рішення арбітражу Женеви про виплату понад 82 млн доларів 12 українським компаніям за захоплення активів у Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Swiss Info.

Повідомляється, що напередодні були опубліковані відповідні рішення, в яких Федеральний суд Швейцарії відхилив апеляції російської сторони. В одній з них Москва стверджувала, що суд Женеви не підходить для винесення рішення.

Також російська сторона намагалася заперечити аргументи українських фірм, які посилалися на міжурядову угоду про заохочення та взаємний захист інвестицій. Згідно з цим документом Москва не мала конфіскувати інвестиції, вкладені інвесторами з України.

Видання пише, що за відшкодуванням збитків в Постійну палату третейського суду в Гаазі звернулися 12 компаній, у тому числі "Укрнафта".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Нафтогаз України" подає оновлені позови проти Росії в Третейський суд Гааги за захоплені активи в Криму. Українська компанія оцінює нанесений збиток близько 7 млрд доларів (з відсотками).