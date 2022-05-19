RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Суд над російським військовим. Прокурор просить довічного ув'язнення

Фото: суд над російським військовим (РБК-Україна)
Автор: Євгеній Прокопенко

У справі російського військового Вадима Шишимаріна, якого звинувачують у вбивстві мирного жителя Сумської області, прокуратура вимагає довічне ув'язнення. Така позиція прозвучала від державного обвинувачення в суді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію суду.

"Збройні сили Росії не дотримуються норм Женевської конвенції. Громадянське населення не має бути об'єктами нападу", - каже прокурор Ярослав Ущапівський і просить для Шишимаріна довічний вирок.

"З урахуванням позиції потерпілої", - додає прокурор.

Серед пом'якшуючих обставин він називає "визнання провини та щире каяття".

Його колега Андрій Синюк виступає коротко.

"Ця лише одна з історій, яких після 24 лютого дуже багато. Дружина залишилася без чоловіка, а діти та онуки без батька та діда. Ця справа має стати показовою. Наскільки щиро кається Шишімарін - це на розсуд. Його вина доведена і без його каяття. Прошу суд визнати Шишимаріна Вадима Євгеновича винним у скоєнні злочину за частиною 2 статті 438 та призначити йому покарання у вигляді довічного ув'язнення", - каже Синюк.

Адвокат Віктор Овсянніков просить відкласти засідання для підготовки до дебатів на завтра. Суд з ним погоджується та призначає продовження процесу на 10:00 20 травня.

Нагадаємо, Солом'янський районний суд Києва у середу, 18 травня, розпочав засідання щодо російського військового Вадима Шишимаріна. Його звинувачують у вбивстві мирного жителя Сумської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні