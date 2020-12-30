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Суд в Росії вирішив етапувати п'ятьох кримчан до ростовського СІЗО

Ростов, Середа 30 грудня 2020 03:26
Суд в Росії вирішив етапувати п'ятьох кримчан до ростовського СІЗО
Фото: фігуранти "справи" (crimean-solidarity.org)
Автор: Артур Родивилов

Російський військовий суд у Ростові-на-Дону відхилив всі клопотання адвокатів, поданих на попередньому слуханні у першій п'ятірці другої сімферопольської групи "справи Хізб ут-Тахрір". Він також прийняв рішення про продовження арешту кримських татар і етапування їх з Криму до ростовського СІЗО-1.

Про це повідомив адвокат Едем Семедляєв у відео, опублікованому в Facebook "Кримської солідарністю".

При цьому, повідомив він, було задоволено клопотання прокурора про продовження запобіжного заходу фігурантам "справи" на пів року.

За словами адвоката, наступне засідання призначено на 11 січня 2021 року, "якщо хлопців встигнуть етапувати".

28 грудня суд в Ростові-на-Дону провів попереднє слухання з першої п'ятірки "другий сімферопольської групи Хізб ут-Тахрір". В цю групу увійшли Ремзі Бекіров, Риза Ізетов, Раїма Айвазов, Шабан Умеров, Фарход Базаров.

У липні російські силовики прийшли з обшуками в будинки кримських татар.

Зазначимо, після анексії Криму часто проходять обшуки у журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху кримських мусульман, підозрюваних у зв'язках із забороненою в Росії організацією "Хізб ут-Тахрір".

Сполучені Штати виступили з осудом політично мотивованого засудження кримських татар в рамках справи "Хізб ут-Тахрір". США закликали Росію припинити застосовувати до українців свої несправедливі закони.

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