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Суд РФ розгляне дострокове звільнення фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір"

Новини » Суспільство    21.02.2019 - 19:47
Суд РФ розгляне дострокове звільнення фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір"
Фото: Ферат Сайфуллаев (twitter.com qhacomua)

Засідання заплановане на 13:30

Омутнинский районний суд Кіровської області Росії 13 березня розгляне питання про умовно-дострокове звільнення фігуранта севастопольського "справи Хізб ут-Тахрір" Ферата Сайфуллаева. Про це заявив Еміль Курбедінов, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ініціативу "Кримська солідарність"

Сам Курбедінов не зможе бути присутнім на засіданні, захист Сайфуллаева буде здійснювати інший адвокат. Засідання заплановане на 13:30.

Нагадаємо, у вересні 2016 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив до тюремних термінів чотирьох кримських татар по справі про їхню нібито участь у екстремістській ісламській організації "Хізб ут-Тахрір".

Руслана Зейтуллаева з Севастополя, якого звинуватили в організації осередку "Хізб ут-Тахрір", засудили до 7 років колонії загального режиму. Ферат Сайфуллаев, Рустем Ваитов і Нурі Прийомів отримали по п'ять років виправної колонії.

20 червня 2018 року Раиме Примова, мати політв'язня Нурі Примова, оголосила голодування.

Після цього в Державному департаменті США закликали Росію припинити кампанію проти кримських татар в окупованому нею Криму.

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