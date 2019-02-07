Суд РФ залишив чотирьох українських моряків під вартою

Володимира Терещенка, Сергія Попова, Богдана Головаша, Андрія Шевченка залишили під арештом

Московский городской суд 7 февраля оставил четырех военнопленных моряков под стражей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение адвоката Николая Полозова, опубликованное в Facebook.

Апелляционная инстанция Московского городского суда рассмотрела жалобы защиты в отношении первой четверки военнопленных моряков: Владимира Терещенко, Сергей Попова, Богдана Головаша, Андрея Шевченко.

Адвокат сообщил, что по ходатайству следствия заседание прошло в закрытом режиме. Также суд отказался приобщить копию резолюции ПАСЕ. Жалобы были оставлены без удовлетворения.

Напомним, ранее специальный представитель Соединенных Штатов по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что США не будут двигаться дальше в переговорах с Россией пока российская власть не освободит украинских моряков, захваченных возле Керченского пролива.

Добавим, что Украина совместно с международными партнерами из антироссийской коалиции готовит "Азовский пакет" санкций в ответ на незаконную агрессию России в Керченском проливе.