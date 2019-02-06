Суд в РФ 7 лютого розгляне апеляції на продовження арешту чотирьох українських моряків

Суд розгляне скарги про продовження запобіжного заходу щодо Терещенка, Попова, Головаша, Шевченка

Московский городской суд в 7 февраля рассмотрит апелляционные жалобы на решение о продлении ареста четверых украинских военнопленных моряков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение адвоката Николая Полозова, опубликованное в Facebook.

"В четверг, 7 февраля, в Московском городском суде состоится рассмотрение апелляционных жалоб на постановление Лефортовского районного суда о продлении меры пресечения в отношении военнопленных: Владимир Терещенко, Сергей Попов, Богдан Головаш, Андрей Шевченко", - написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что у Владимира Терещенко, Вячеслава Зинченко и Виктора Беспальченка ухудшилось состояние здоровья.

РБК-Украина писало, что врач в СИЗО "Лефортово", куда накануне перевели раненых украинских военнопленных моряков, обнаружил у моряка Василия Сороки повреждение еще одной мышцы.

Напомним, все трое украинских военнопленных моряков - Эйдер, Сорока и Артеменко, которых накануне перевели в РФ из больницы в "Матросской тишине" в СИЗО "Лефортово", пожаловались на проблемы на здоровьем.