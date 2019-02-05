Суд роз'яснив рішення про відсторонення Супрун

У суді зазначили, що Супрун всупереч закону досі має два громадянства

Окружной административный суд города Киева разъяснил свое решение об отстранении Уляны Супрун с должности и.о. министра здравоохранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу суда.

Указано, что суд рассмотрел заявление об обеспечении административного иска, поданное Игорем Мосийчуком.

"Постановлением суда от 5 февраля 2019 года такое заявление было удовлетворено частично. В частности, судом принято - запретить первому заместителю министра здравоохранения Украины Супрун Уляне Надежде совершать любые действия, направленные на реализацию полномочий министра здравоохранения Украины. В то же время, ответчику не было запрещено осуществлять полномочия, которые были делегированы ему как заместителю министра", - сказано в сообщении.

Подчеркивается, что свое решение суд мотивировал наличием признаков очевидной противоправности во временном исполнении первым заместителем министра здравоохранения полномочий такого министра в срок, превышающий один месяц с момента наделения лица соответствующими полномочиями (27 июля 2016 года).

Вместе с тем судом было установлено, что за пределами этого срока первый заместитель министра здравоохранения Украины может выполнять исключительно те полномочия министра здравоохранения, которые были ему предоставлены по поручению такого министра. В то же время, по состоянию на момент принятия решения об обеспечении админиска, доказательства принятия такого распорядительного документа отсутствуют.

"Суд учел доводы истца о том, что в 2015 году Супрун Уляна Надежда получила гражданство Украины и одновременно до сих пор находится в иностранном гражданстве (гражданство США), в то время как в соответствии с законом "О гражданстве Украины" в Украине существует единое гражданство", - отметили в суде.

Кроме того, разъяснение решения по Супрун обнародовал и судья-спикер Богдан Санин на своей странице в Facebook.

Фото: разъяснение решения по Супрун

Как писало РБК-Украина ранее, Окружной административный суд Киева запретил Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения.

Напомним, Кабмин обжалует решение суда об отстранении Уляны Супрун.

Добавим, представитель правительства в Верховной раде Вадим Денисенко прогнозирует, что Кабмин будет бороться за то, чтобы Супрун осталась на своей должности.