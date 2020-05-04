Суд дозволив ДБР вилучити у Чорновіл посвідчення на нагородну зброю

Печерський районний суд міста Києва виніс постанову про надання дозволу слідчим Державного бюро розслідувань на вилучення оригіналів посвідчень на нагородну зброю колишнього народного депутата Тетяни Чорновіл. Про це вона повідомила в Facebook.

За її словами, дана постанова суду їй вручив слідчий.

Зокрема, в постанові йдеться, що суд постановив "надати слідчому третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в Києві Чередниченко Богдану Юрійовичу, слідчому групи слідчих та \ або прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Чорновіл", а саме: до оригіналу дозволу №4333, виданого 15 жовтня 2014 на ім'я Тетяни Чорновіл, на право зберігання, носіння автомата АКС-74" калібром 5, 45 мм №63 74003-89 (бланк посвідчення №693974), а також - до оригіналу дозволу № 3776, виданого 12 травня 2014 на ім'я Тетяни Чорновіл, на право зберігання, носіння пістолета "Форт 9" калібром 9 мм, №110012 (бланк посвідчення № 653734)

При цьому, вона зазначила, що в ході обшуку слідчі вилучили у неї зброю, і додала, що не розуміє навіщо забирати посвідчення.

Фото: постанова суду (facebook.com/tchornovol)

Нагадаємо, 10 квітня слідчі ДБР провели обшуки вдома у нардепа восьмого скликання Тетяни Чорновіл в рамках справи про загибель людини під час пожежі в офісі Партії регіонів під час Майдану. Пізніше стало відомо, що їй вручили підозру.

Крім того, 16 квітня Печерський райсуд Києва обрав Чорновіл запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, а вже 24 квітня - пом'якшив його до нічного домашнього арешту.