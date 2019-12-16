Суд розблокував перехід армії на нову систему харчування

Шостий апеляційний адміністративний суд розблокував перехід на нову систему харчування у Збройних силах України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міноборони.

Повідомляється, що Шостий апеляційний адміністративний суд скасував ухвалу Окружного адмінсуду Києва про відмову в скасуванні заходів забезпечення позову. Предметом спору у даній справі є визнання незаконним наказу Міністерства оборони про перехід військових частин, установ та закладів на нову систему продовольчого забезпечення.

Також у Міноборони зазначають, що перехід на систему продовольчого забезпечення військовослужбовців за каталогом продуктів є однією з ключових реформ ЗСУ. При розробці концепції системи був врахований досвід організації харчування миротворчих контингентів, у тому числі армій країн-учасниць НАТО, який використовують раціон у відповідності до енерговитрат військовослужбовців.

На сьогодні на дану систему переведено вже 73 військові частини. Більшість - 285 військових частин - повинні були перейти на цю систему на підставі наказу, дію якого до 11 грудня було зупинено.

Нагадаємо, раніше Окружний адмінсуд Києва зупинив перехід армії на нову систему харчування в липні 2019 року. Зазначимо, 89 військових частин повинні були перейти на нову систему харчування ще в 2018 році.