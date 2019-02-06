Суд розгляне клопотання про відсторонення Супрун 11 лютого

Фото: Уляна Супрун (Віталій Носач, РБК-Україна)

Мін'юст від імені уряду подав відповідне клопотання

Окружний адміністративний суд міста Києва розгляне клопотання про скасування заборони Уляні Супрун реалізовувати повноваження міністра охорони здоров'я 11 лютого. Про це заявив міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Саєнко.

Зокрема, він зазначив, що вчора, 5 лютого, Міністерство юстиції України від імені уряду оперативно подало клопотання про скасування заходів забезпечення позову по справі щодо виконання обов'язків міністра охорони здоров'я.

"За попередньою інформацією його розгляд відбудеться 11 лютого 2019 в Окружному адміністративному суді міста Києва. Сподіваємося на справедливе і неупереджене рішення суду", - написав Саєнко.

Нагадаємо, Окружний адміністративний суд Києва заборонив Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я. Рішення було прийнято за підсумками розгляду позову нардепа від Радикальної партії Ігоря Мосійчука.

Пізніше члени Кабінету міністрів висловили стурбованість тиском, який здійснюється з метою зупинки реформування галузі охорони здоров'я під керівництвом команди МОЗ. Також про повну підтримку Супрун заявив президент Петро Порошенко.

У свою чергу Уляна Супрун прокоментувала вчорашнє рішення Окружного адміністративного суду міста Києва про її відсторонення.

"Ніщо так не об'єднує українське суспільство як захист змін у медичній сфері. Спасибі всім громадянам, громадським організаціям, медикам, асоціаціям і народним депутатам, які вчора висловили нашій команді підтримку і обурення суддівським свавіллям", - заявила вона.