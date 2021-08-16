Cуд розглядає продовження арешту Чауса

Вищий антикорупційний суд розглядає продовження запобіжного заходу екс-судді Дніпровського суду столиці Миколі Чаусу. Він зараз під домашнім арештом.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ВАКС.
Почалось заплановане засідання щодо продовження строку запобіжного заходу екс-судді райсуду Києва.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить суд продовжити домашній арешт.
Нагадаємо, 4 серпня Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав Чаусу запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Зазначимо, 6 серпня Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і САП повідомили про завершення розслідування по Чаусу і показали відео слідчих дій.
Як відомо, НАБУ з 2016 року розслідує кримінальне провадження за фактом вимагання та отримання великого хабара Чаусом. Хабар суддя закопав на городі в банках.