Суд продовжив арешт Савченко до 10 вересня

Шевченківський райсуд Києва 13 липня продовжив арешт Савченко

Шевченківський районний суд Києва продовжив арешт нардепа Надії Савченко до 10 вересня 2018 року. Про це повідомляє прес-служба суду у Facebook.

"Строк тримання під вартою відносно Савченко Н.В. продовжено до 10.09.2018", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, відповідне рішення було прийнято в ході судового засідання 13 липня 2018 року.

Нагадаємо, Савченко була затримана 22 березня поточного року відразу після того, як рада проголосувала за позбавлення нардепа недоторканності. За версією слідства, Савченко планувала замах на президента Петра Порошенка, главу міністерства внутрішніх справ Арсена Авакова, секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олександра Турчинова. Крім того, генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що Савченко планувала влаштувати теракт у Верховній раді. Всього Савченко інкримінують 7 статей Кримінального кодексу, зокрема теракт і дії, спрямовані на захоплення державної влади.

Після затримання Савченко було вручено звинувачення, пізніше, згідно з рішенням суду, їй було обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Уже будучи під вартою Савченко написала листа президенту Росії Володимиру Путіну, в якому закликала главу країни-агресора звільнити українських політв'язнів. Звертаючись до Путіна, вона заявляла, що звільнення політичних в'язнів покаже всьому світу "добру волю" Путіна і "істотно змінить в кращу сторону положення Росії на міжнародній арені".

Відзначимо, 13 липня стало відомо, що у Савченко з'явився новий адвокат. Ним став Олександр Тананакін, який раніше виступав захисником екс-мера Слов'янська Нелі Штепи.