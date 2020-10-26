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Суд визнав незаконними видані довідки НАБУ про збитки від "Роттердам+", - адвокат

Автор: РБК-Україна

Визнання судом довідок Національного антикорупційного бюро, в яких детективи бюро на свій розсуд порахували збитки від формули "Роттердам+" в черговий раз підтверджує неспроможність цієї справи і обґрунтованість його закриття.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомила адвокат Наталія Дригваль.

"Для судового процесу, який зараз відбувається, це зайвий раз лише демонструє незаконність поведінки органу досудового розслідування", - повідомила адвокат.

Мова йде про дві довідки, в яких один детектив НАБУ за дорученням іншого детектива нібито встановив шкоду від формули "Роттердам+".

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Обидва документи були визнані судом незаконними, оскільки детективи перевищили передбачені законом повноваження і фактично підмінили собою експертів.

"Виключно в цих довідках, і ні в яких інших первинних документах не міститься інформації про заподіяння шкоди. Тому ми змушені були в черговий раз вказати НАБУ про незаконність їх дій", - додала адвокат.

Саме ці незаконні довідки, за словами Дригваль, лежать в основі скандальної експертизи Ірини Педь, розслідування якої проводить ДБР.

Нагадаємо, 27 серпня САП закрила справу "Роттердам+" через відсутність доказів вчинення злочину.

Це рішення було ухвалене після отримання висновку фінальної експертизи СБУ, яка не встановила збитків від дії формули.

Незабаром обгрунтованість і законність рішення САП підтвердив Офіс Генерального прокурора і Вищий антикорупційний суд.

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