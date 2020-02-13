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Суд призупинив наказ Міненерго про дострокове припинення повноважень голови наглядової ради "Укргідроенерго"

Новини » Суспільство     13.02.2020 - 13:34
Суд призупинив наказ Міненерго про дострокове припинення повноважень голови наглядової ради "Укргідроенерго"
Фото: Валентин Гвоздій (прес-служба)

Окружний суд Києва задовольнив клопотання Валентина Гвоздія

Окружний адміністративний суд Києва 12 лютого задовольнив клопотання Валентина Гвоздія і призупинив дію розпорядження Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища про припинення його повноважень як члена наглядової ради ПрАТ "Укргідроенерго". Про це повідомляють "Українські новини", публікуючи відповідне рішення суду.

Крім того, рішення суду забороняє акціонеру припиняти повноваження незалежних членів наглядової ради будь-яким іншим способом, окрім встановленого законом судового порядка.Такім чином, суд прийняв рішення про забезпечення адміністративного позову Гвоздія.

Суд призупинив наказ Міненерго про дострокове припинення повноважень голови наглядової ради &quot;Укргідроенерго&quot;

Нагадаємо, відповідно до закону про акціонерні товариства акціонер може припинити достроково повноваження незалежного члена наглядової ради виключно шляхом звернення до суду з відповідним позовом. Поки такий позов розглядається судом, незалежний член наглядової ради продовжує виконувати свої повноваження до вступу рішення суду в силу. Такий спеціальний порядок припинення повноважень незалежних членів наглядових рад є гарантією їх незалежності.

Адвокат, керуючий партнер GOLAW Валентин Гвоздій, який очолив Наглядову раду ПАТ "Укргідроенерго" в якості незалежного члена був затверджений на цій посаді в результаті відкритого відбору, в якому брали участь 56 претендентів в липні 2019 року.

На початку лютого Міненергоекологіі при відсутності повноважень видало наказ, яким достроково припинила повноваження Гвоздія на посади в наглядовій раді "Укргідроенерго" без будь-яких законних підстав.

Гвоздій заявив, що такі дії стали наслідком його відмови виконувати протизаконні розпорядження Міненергоекологіі і звернувся з відповідним позовом до суду.

У зв'язку з чим, Окружний адмінсуд Києва ухвалив постанову через невідповідність процедури призупинення повноважень незалежного члена Наглядової ради з чинним законодавством і призупинив дію відповідного розпорядження Міненергоекологіі як очевидно протиправне.

Як писало РБК-Україна, Міністерство енергетики достроково припинила повноваження голови Наглядової ради ПрАТ "Укргідроенерго" Валентина Гвоздія. За словами Гвоздія, рішення було прийнято через його відмову виконувати незаконні вказівки керівництва відомства.

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