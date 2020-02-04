Через відмову виконувати незаконні вказівки, Міненерго припинило мої повноваження, - глава наглядової ради "Укргідроенерго"

Гвоздій переконаний, рішення Міненерго є політично мотивованим

Міністерство енергетики достроково припинила повноваження голови Наглядової ради ПрАТ "Укргідроенерго" Валентина Гвоздія через його відмову виконувати незаконні вказівки керівництва відомства. Про це він заявив на своїй станиці в Facebook, передає РБК-Україна.

"Сьогодні Міненерго достроково припинила мої повноваження члена наглядової ради ПрАТ" Укргідроенерго ". Це сталося після того, як я відмовився виконувати незаконні вказівки першого заступника міністра Шубіна", - написав він.

У коментарі "Українським новинам" Гвоздій повідомив, що сьогодні перед засіданням Наглядової ради він публічно заявив, що на нього чинився тиск з метою виконання незаконних вимог замміністра енергетики Віталія Шубіна. У разі відмови йому погрожували звільненням.

За його словами, рішення Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища є політично мотивованим і незаконним, адже незалежний член наглядової ради може бути звільнений тільки за рішенням суду, а не наказом міністра.

"Спеціально передбачена особлива процедура звільнення незалежних директорів наглядових рад державних підприємств як раз і була покликана вберегти державні підприємства від незаконного політичного впливу. Головне завдання наглядових рад - забезпечити контроль і нагляд за ефективним і раціональним використанням майнового комплексу підприємств. Але головним у діяльності Наглядових рад є , і сподіваюся буде далі, - суворе дотримання норм законодавства ", - зазначив Валентин Гвоздій.

Він також додав, що незаконний тиск може здійснюватися і на його колег, які залишилися в наглядовій раді ПрАТ «Укргідроенерго».

"Закликаю не боятися розправи і діяти виключно в рамках закону і в інтересах держави Україна, не піддаючись сторонньому тиску", - заявив Гвоздій.

У коментарі Гвоздій додав, що він не міг виконувати незаконні вимоги і діяв відповідно до закону.

Він зазначив, що перший заступник міністра Шубін приїхав на Наглядову раду в якості вже новоспеченого члена цього органу.

"У наявності корупційна дія з боку першого заступника міністра Шубіна, який діяв в явному конфлікті інтересів і незаконно став членом Наглядової ради ПрАТ" Укргідроенерго ", - резюмував Гвоздій.

Він додав, що незаконне рішення Міненерго буде оскаржено в суді.

За його словами, також буде вжито інші юридичні процедури, спрямовані на припинення порушень законодавства з боку винних осіб.

Як пискля РБК-Україна, пл думку Гвоздьова, наглядові ради - не тільки інструмент контролю над ефективним використанням майна підприємства, але також механізм протидії відмиванню доходів та рейдерству.