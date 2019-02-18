Суд долучив вже три томи доказів у справі голови Держаудитслужби

Всього детективи НАБУ зібрали 15 томів доказів

Соломенский районный суд города Киева продолжил сегодня, 18 февраля 2019 года, приобщения к судебному делу доказательств в уголовном производстве по обвинению председателя Государственной аудиторской службы Украины Лидии Гавриловой в незаконном обогащении на сумму 9,94 млн гривен и недостовернгом декларировании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-служубу САП.

Как отмечается, прокурором САП в судебном заседании передано поаркушно еще один том материалов досудебного расследования, собранных детективами НАБУ.

Таким образом, судом приобщено 3 из 15 томов доказательств стороны обвинения.

Следующее заседание по делу назначено на 12:30 11 апреля 2019 года.

Напомним, обвинительный акт в указанном уголовном производстве Специализированной антикоррупционной прокуратурой направлен в суд 30 марта 2018 года.

Как выяснило следствие, глава Государственной аудиторской службы в течение 2015-2017 годов получила в собственность активы на общую сумму почти 10 млн гривен, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами, и стоимость которых значительно превышает законные доходы.

Ранее в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) подтвердили факт ареста имущества Гавриловой.