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Суд засудив трьох колишніх бойовиків "ДНР" до 9 років в'язниці

Новини » Надзвичайні події    09.10.2019 - 13:34
Суд засудив трьох колишніх бойовиків "ДНР" до 9 років в'язниці
Ілюстративне фото (timenews.in.ua)

Вони ховалися у своїх родичів на підконтрольній Україні території

Трьох колишніх бойовиків терористичної організації "ДНР" засудили до 9 років ув'язнення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-центр Служби безпеки України (СБУ).

За даними спецслужби, троє жителів Донецької області в 2014 році добровільно вступили в терористичне угрупування "Козачий союз "Область війська Донського ДНР", щоб підзаробити грошей. Вони займали посади стрільців і розвідника, були озброєні броньованої технікою, гранатометами та мінометами. Бойовики брали участь у бойових діях проти української армії.

"На початку свого "бойового шляху" учасники незаконних збройних формувань отримували винагороду в розмірі майже 10 тисяч рублів, але згодом їм довелося служити безкоштовно. Після того як серед різних груп бойовиків почали виникати конфлікти, їх угруповання були розформовані, а самі захисники "русского мира" втратили інтерес до служби", - йдеться в повідомленні.

Згодом бойовики втекли від своїх ватажків і переховувалися в родичів у підконтрольній українською владою території.

"У 2018 році співробітники Служби безпеки України затримали бойовиків на території Донецької області. У ході обшуків у квартирах та будинках, де ховалися злочинці, правоохоронці виявили фотознімки, відеозаписи, військові нагороди та інші докази їх причетності до терористичної діяльності", - йдеться в повідомленні.

Суд визнав затриманих винними у скоєнні злочину за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній діяльності) Кримінального кодексу України, та засудив до 9 років ув'язнення. Вирок уже вступив в силу.

Нагадаємо, раніше у Вінниці заарештували американця, який воював на Донбасі. Його звинувачують у розбої та умисному вбивстві двох осіб у штаті Флорида в 2018 році.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що росіянина засудили на 5 років за підготовку теракту в Запоріжжі. Замовником теракту було так зване "МГБ ДНР".

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